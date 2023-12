Truffa in corsia | farmaci rubati e prestazioni intramoenia fuori dall’ospedale | arrestato medico

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Unanestesista in servizio presso un ospedale di Roma è statodai carabinieri del Nas in flagranza di reato per vari reati: peculato,al Servizio sanitario nazionale e furto. Sono stati i militari del Nucleo antisofisticazione a sorprendere il professionista mentre percepiva il compenso da un dentista, presso il cui studio svolgeva attività mentre, secondo l’impegno assunto con l’Asl, avrebbe dovuto avere un rapporto esclusivo con l’Azienda sanitaria, potendo però svolgere la sua professioneall’interno dell’ospedale in alcune ore prestabilite. I Carabinieri hanno accertato che l’anestesista prestava la sua opera in uno studio dentistico Le indagini degli uomini dell’Arma hanno appurato che l’anestesista prestava la propria opera due volte a settimana nello studio dentistico situato ...