Truffa all’Inps del gruppo Gedi | il gip dice no al patteggiamento Ma i giornaloni non ne parlano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La notizia è ‘forte’ ma i protagonisti sono potenti ed è stata tenuta in sordina fino all’ultimo. Parliamo dellaper prepensionamenti irregolari delche fa capo alla famiglia Agnelli-Elkann. Ieri il gip Andrea Fanelli del tribunale di Roma durante l’udienza in Camera di Consiglio (pubblica) ha rigettato l’istanza didi due imputati eccellenti. Che, invece, era stata approvata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dalla pm Claudia Terracina. Alcuni quotidiani – tra i quali la Verità – avevano anticipato la notizia che i ‘’ hanno preferito ignorare. Quasi nessuno della grande stampa ha messo gli occhi sulla maxidei prepensionamenti fasulli ottenuti con fondi statali e accollati. In ...

Altre News in Rete:

Truffe e furti: a Natale il crimine non va in vacanza.

... per quanto possibile, di non cedere'emotività; diffidare ... Non è vero nulla, è una. Non fatevi imbrogliare e chiamate ... Falsi funzionari, Enel o Inpdap Si presentano alla porta di ...

Truffa all’Inps, il gip boccia i patteggiamenti: processo più vicino per gli ex vertici di Gedi Il Fatto Quotidiano