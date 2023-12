Trovato il corpo senza vita di Giuseppe Molaro | l’insegnante aveva 42 anni

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) I Carabinieri di Tortona, in provincia di Alessandria, lo cercavano ininterrottamente da 24 ore. E lo hannopoco fa. I militari hanno infatti rinvenuto ildi, insegnante del Liceo “Peano” di Tortona. L’uomosolamente 42. Il cadavere è stato individuato tra gli alberi del parco del Milite ignoto, nella cittadina piemontese, non lontano dalla ex sede di una sala da ballo.di storia e filosofia era una persona stimata ed apprezzata: alla terribile notizia della sua morte diversi studenti hanno lasciato in lacrime la sede del liceo.Leggi anche: Roberta, scomparsa da 11 giorni in Spagna: si mobilita anche l’Interpol L’ipotesi più accreditata è quella di omicidio Gli ...