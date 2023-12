Tredicesima Dicembre 2023 | quanto aspettarsi in busta paga?

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Sono molti i dipendenti che in questo periodo si stanno chiedendo aammonterà ladie quando verrà effettivamente erogata in, trattandosi di uno stipendio aggiuntivo che generalmente viene utilizzato per i regali di Natale oppure per spese consistenti previste nel prossimo futuro. Non solo, nelle ultime settimane l’argomento è stato oggetto di dibattito anche per i presunti aumenti che si potrebbero rilevare rispetto allo scorso anno, gettando confusione sulla modalità di calcolo e le tasse applicate. Se anche tu stai aspettando la, ti invitiamo a leggere i prossimi paragrafi nei quali affronteremo nel dettaglio la questione. Come si calcola laLa ...