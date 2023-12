Trattamenti gourmand per il corpo | impossibile resistere…

Leggi su amica

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) In ambito cosmetico non si spreca nulla: dagli scarti alimentari di cacao, vaniglia, caramello e caffè nascono, infatti, cremedalle tante virtù. Non si tratta solo di alleati di bellezza dal profumo inebriante. Il più delle volte, questi ingredienti fanno bene anche all’umore. Del resto, l’olfatto è il più potente dei cinque sensi, quello che a livello ancestrale ci rassicura e ci conforta, stimolando fino al 75% dei nostri stati d’animo. Non stupisce che i sentori zuccherini, che evocano l’infanzia, siano in grado di infondere il buonumore. Cremealla vaniglia e cioccolato Altri ingredienti, invece, più tropicali, risultano afrodisiaci. Lo conferma la scienza. Non solo il cacao, per ...