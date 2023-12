Trasferta da dimenticare per il Foligno Rugby | con il Falconara sconfitta per 24-0

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Domenica 10 dicembre partita in casa contro l’Ascoli per l’8ª giornata di serie C Umbria-Marchedaper i folignati che con il punteggio di 24 a 0 perdono la sfida valida per la settima giornata di campionato di serie C girone Umbria-Marche. Partita sostanzialmente a senso unico per i padroni di casa che hanno la meglio sin dei primi minuti fissando il punteggio per 14 e 0 già alla prima mezz’ora. Ifalchi delriprendono in mano il pallino del gioco nel finale di primo tempo e nei primi 20 minuti del secondo, senza mai però essere incisivi e senza riuscire a portare a casa punti per riaprire la partita. Nel finale ilaffonda con altre mete. Tanto lavoro da fare quindi per i ragazzi die testa alla ...