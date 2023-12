Traffico Roma del 06-12-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana Raimondi alle porte disull’autosole code per incidente tra la 24Teramo la diramazione diSud in direzione di Napoli incidente anche su via Laurentina all’altezza di via di Castel di Leva inevitabili ripercussioni per ilper un altro incidente si sta in fila su via Pontina tra Tor de’ Cenci raccordo anulare in direzione della città ed intenso ilsulle principali strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare dove abbiamo coda in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia e Flaminia e proseguendo tra te Prenestina si sta in fila anche sul tratto Urbano della A24-teramo ...