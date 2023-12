Traffico Roma del 06-12-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondiintenso Come di consueto in queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città è sul Raccordo Anulare dove abbiamo pensato esterna tra laFiumicino Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia e Flaminia proseguendo tra bufalotte Prenestina si sta in fila anche sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni stessa situazione in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra il bivio per la 24 e via dei Campi Sportivi in zona Prati è San Pietro difficoltà per i lavori in piazza Pia 3 allenamenti e code in tutta l’area circostante in particolare sul Lungotevere e ...