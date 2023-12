Traffico Roma del 06-12-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàe code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia e Flaminia e poi proseguendo tra bufalotte Prenestina incidente su via Salaria all’altezza della diramazione dinord ci sono nelle due direzioniincidente anche su via del Mare in fila dal raccordo anulare ad Acilia in direzione di Ostia e su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni stessa situazione in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi ci spostiamo nel quartiere appio-pignatelli per incidente momentaneamente chiusa via ...