Traffico Roma del 06-12-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana Raimondie code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Pontina enina stessa situazione in carreggiata interna tra Bufalotta Prenestina attenzione all’altezza dello svincolo La Rustica è avvenuto anche un incidente incidente su via Pontina code tra Castelno via di Decima in direzione della capitalee incidente anche su via del Mare in fila al Raccordo Anulare ad Acilia in direzione di Ostia Andiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni in zona Prati è San Pietro difficoltà per i lavori in piazza allentamenti e code in tutta l’area circostante in particolare sul Lungotevere e domani giovedì 7 dicembre trasporto pubblico a rischio per uno sciopero di 4 ore a ...