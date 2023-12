Traffico Roma del 06-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità per la mobilità venerdì cerimonia con Papa Francesco a Piazza di Spagna In occasione della ricorrenza dell’Immacolata Concezione sotto il profilo della viabilità dalle 12 di sono previste chiusure alin particolare su via Milano via del traforo e via del Tritone sempre dalle 12 di venerdì sulla metro a è prevista la chiusura della stazione di spagna i dettagli e gli aggiornamenti del Piano mobilità per l’otto dicembre a Piazza di Spagna sono sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità