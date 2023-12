Traffico Roma del 06-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per incidente su via Cristoforo Colombo tra via di Acilia via di Malafede Verso il raccordo anulare la polizia locale segnale incidente su via Portuense a vicolo della serperallentato ancora intenso ilsulla Cassia come tratti tra l’ho già detto un mani Nerone analoga situazione sulla Salaria incolonnamenti dall’ aeroporto Urbe verso la tangenziale est Restano chiuse per accertamenti tecnici sulle alberature le vie di Castel Fusano tra via Cristoforo Colombo e piazza di Castel Fusano poi via degli olimpionici tra via Jugoslavia via Germania come Viale della Villa di Plinio tra via Carlo maviglia & via dei Pescatori ricordiamo che fino al prossimo 21 dicembre nella fascia oraria 22 530 esclusi sabato e domenica per lavori ...