Traffico Roma del 06-12-2023 ore 11 | 30

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità mobilità Domani è previsto uno sciopero regionale di 4 ore domani mattina la protesta indetta dal sindacato faisa Cisal con possibili Stop per quel che riguarda il trasporto pubblico locale dalle 9 alle 13 in particolare saranno interessate le linee di ATACTPL Cotral sulla rete di Atac però lo sciopero non riguarda 11 collegamenti bus che sono dati in subaffidamento si tratta delle linee 021 03377 113 246 246 p319 351 500 Cinquecento 51 118 aggiornamenti sulla protesta di domani mattina sono sumobilita.it intanto ricordiamo che la ferrovia termini Centocelle non è al momento attiva in alternativa si può utilizzare la linea di bus 105 ulteriori dettagli sono su atac..it In collaborazione con Luce Verde ...