Traffico Roma del 06-12-2023 ore 09 | 00

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità andamenti sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino tra Parco dei Medici via della Magliana verso l’Eur sul grande raccordo anulare code nelle due direzioni tra la deviazionesud e la via Appia e in carreggiata interna tra diramazionenord e la Tiburtina in carreggiata esterna in coda tra la Boccella Aurelia più avanti tra laFiumicino e la via del mare e tra l’area di servizio Casilina Emilio per la 24L’Aquila si sta in coda anche sul tratto Urbano della A24 tra fiorentini e la tangenziale est verso il centro e tra Togliatti Il raccordo verso fuorisulla tangenziale est code tra il video con l’ 24 via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e verso San Giovanni Anche ...