Tottenham | Maddison | «Potrei stare fuori altri tre mesi»

Bentancur, sfortuna senza fine: lesione alla caviglia, out fino a febbraio

Commenta per primo Nuova tegola sul, reduce da tre ko consecutivi in campionato (dopo essere rimasto imbattuto nelle prime 10 ...gennaio il difensore Van der Vent e il centrocampista

Tottenham, rientro in campo lontano per Maddison: "Potrei stare fuori altri 3 mesi" TUTTO mercato WEB

Tottenham vs West Ham: London rivals showing how losing their stars can be a blessing in disguise

While Spurs have undoubtedly missed Kane’s finishing, the summer additions of Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, James Maddison and Brennan Johnson have all been successes, and Postecoglou is ...

Tottenham boss Postecoglou: I never considered ...

Tottenham boss Ange Postecoglou insists Pierre-Emile Hojbjerg is in his plans. Postecoglou insists he never considered selling the Dane. "I never thought that Pierre would leave the club. The ...