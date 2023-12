Torta Paradiso di Sal De Riso | un risultato perfetto!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Laè uno dei dolci più amati di sempre, ma non da sempre! Pare, infatti, che debba il suo nome ad una dama dell’800 che assaggiandola, esclamò: “Questaè un!”. La ricetta, allora, non è antica come si potrebbe pensare, nonostante sia a base di ingredienti del mondo rurale, fece la sua prima comparsa circa 2 secoli fa, grazie alla creatività di un pasticcere alle corti nobiliari! Ed è un pasticcere della portata di Sal Dea darci le dritte giuste per renderla paradisiaca davvero! In effetti, sembrerebbe facile da preparare: servono uova, farina, zucchero, burro e poco altro per impastarla, ma se vogliamo renderle i giusti onori, dobbiamo conoscere alcuni trucchetti che ci assicureranno unfenomenale. Il primo consiglio di Sal De ...