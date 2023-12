Torino | Ricci è pronto a rientrare | le condizioni

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Le ultime sullefisiche di Samuele, centrocampista del, dopo l’ultimo infortunio. I dettagli Dopo un periodo passato ai box per via di alcuni problemi fisici, Samueleè adessoa riprendersi una maglia da titolare al. Dopo la vittoria contro l’Atalanta, Ivan Juric ha infatti annunciato il pieno recupero del centrocampista. In occasione della prossima gara di Serie A contro il Frosinone, complice anche la squalifica di Linetty,dovrebbe quindi guidare il reparto granata. Previsto anche il ritorno di Djidji che potrebbe riportare Tameze in mezzo al campo.