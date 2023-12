Torino | Cairo | “Mi farebbe piacere continuare con Juric Stimo molto Spalletti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Intervenuto ai Gazzetta Sports Awards, il presidente delUrbanoha affrontato diversi argomenti parlando sia del club granata che di altri protagonisti. “Sonocontento di queste stagioni passate con, secondo me la squadra può migliorare ancora visto che abbiamo tenuto tutti i migliori – spiega il numero uno del Toro – Per il futuro vedremo, a meconanche dopo questi tre anni. Sicuramente ne parleremo, sono soddisfatto dopo investimenti importanti. La partita con l’Atalanta dimostra che abbiamo lavorato bene. Europa? Non le dico queste cose, continuiamo a lavorare silenziosamente ai nostri obiettivi.” Una battuta anche su Duvan Zapata,emozionato dopo il match contro la ...