«Toh | chi si rivede!» | la linea di prodotti Coop che dà una nuova vita ai rifiuti – Il video

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nel 1995, ogni cittadino italiano produceva in media 467 chili diall’anno. Da allora, questa cifra non ha fatto altro che aumentare, superando abbondantemente i 500 chili pro capite. C’è però un altro fattore da tenere in considerazione: il nostro Paese è leader in Europa per il riciclo. Questo significa che buona parte di ciò che finisce nella spazzatura non viene davvero scartato, ma riesce a trovare una seconda. Secondo il rapporto GreenItaly, nel 2022 il tasso di riciclo deiin Italia è stato dell’83%, comodamente al di sopra della media europea (52%). Se la filiera italiana del riciclo è diventata un’eccellenza a livello internazionale il merito è anche delle moltissime imprese che compongono il settore. Ne è un esempio Arbos, una piccola azienda del Vicentino che da più di vent’anni realizza ...