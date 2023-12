Time | la cantante Taylor Swift è la persona dell’anno per il 2023 | la popstar batte Vladimir Putin | Xi Jinping e Barbie

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Lastatunitenseè ladi. Ad annunciarlo è il magazine americano in diretta su X e sulla Nbc. Laha battuto, Xiè ladiPhoto Credits: Sky News Per ilè laper il. Il direttore delSam Jacobs ha dichiarato: “Scegliere la, qualcuno che rappresenti gli otto miliardi di persone del pianeta, non è compito ...