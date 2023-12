The Lost King | la recensione | Stephen Frears | Sally Hawkins e un film che sfida le fake news

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ladi Thetorna alla regia raccontando la storia vera della (ri)scoperta dei resti di Riccardo III, in unattuale dai toni serrati. Su Sky e NOW.e il suo modernissimo The. Più dell'incredibile storia vera che racconta, pressoché sconosciuta fuori dall'Inghilterra, più dei fronti che si ribaltano, andando contro (addirittura) ad un certo William Shakespeare. The, ricucendo i fatti dietro una scoperta incredibile (sfruttando un certo linguaggio tipico del thriller), è unmoderno perché coglie in pieno gli umori di coloro che vengono dati per scontati, e di chi viene lasciato ai margini di ...