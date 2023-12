The Lost King | il film Sky Original di Stephen Frears sulla straordinaria scoperta di Riccardo III

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Arriva in prima visione su Sky THESkydiretto dall’acclamato ed eclettico regista inglese, che in Italia sarà in esclusiva mercoledì 6 dicembre 2023 alle 21.15 su Sky Cinema Due (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky ilsarà disponibile on demand anche in 4K.torna a lavorare con il team creativo di Philomena, i candidati all’Oscar® Steve Coogan e Jeff Pope, per raccontare l'affascinante storia vera delladei resti diIII, avvenuta nel 2012 grazie a Philippa Langley. Nel cast Sally Hawkins nei panni della protagonista, Steve Coogan in quelli di John Langley e Harry Lloyd che interpreta ...