The Good Mothers | la serie italiana candidata ai Critics Choice Awards 2024

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) The, laora disponibile su Disney+, è stata ufficialmenteai. The, laoriginaledisponibile su Disney+, è statacome "Best Foreign Languages" alla ventinovesima edizione dei. Questa nomination si aggiunge ai diversi riconoscimenti ottenuti dallacome il "Berlinales Award" vinto alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dove laera stata ...