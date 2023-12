The Boys | lo showrunner promette la scena più folle della serie nella quarta stagione

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Lo"lapiùdi The, in arrivo su Prime Video nel 2024. In occasione del CCXP, il Comic-Con brasiliano, pochi giorni fa è stato pubblicato online trailerdi Thee loEric Kripke ha svelato che nei nuovi episodi ci sarà unadecisamente. "Vorrei solo aggiungere che oggi ero in post produzione, e stavamo lavorando su unache potrebbe essere la cosa piùche abbiamo mai ...

In occasione del CCXP, il Comic - Con brasiliano, pochi giorni fa è stato pubblicato online trailer della quarta stagione die lo showrunner Eric Kripke ha svelato che nei nuovi episodi ci sarà una scena decisamente folle. "Vorrei solo aggiungere che oggi ero in post produzione, e stavamo lavorando su una scena ...

