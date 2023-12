Tesla Cybertruck | gli accessori più strani del pick-up elettrico

Altre News in Rete:

La piccola Tesla sarà rivoluzionaria, promette Musk

E così, ogni volta che esce sul mercato una nuova, Elon si fa interrogare pubblicamente dal guru Munro. E così è stato anche per il freschissimo lancio del, lo strano oggetto un ...

Tutti i prezzi e gli accessori (anche folli) del Tesla Cybertruck InsideEVs Italia

L'impressionante Tesla Cybertruck by Unplugged Performance Auto.it

Tesla Cybertruck, l’enorme pick-up elettrico debutta ufficialmente

Il 30 Novembre 2023 è stata una fata importante per gli Stati Uniti e Tesla, la famosissima azienda americana, con sede ad Austin in Texas, specializzata nella ...

Tesla Cybertruck, il range extender costerà 15mila euro e peserà 2,5 quintali

Emergono alcune indiscrezioni in merito al range extender per il Tesla Cybertruck, la batteria aggiuntiva per il pick-up elettrico di Elon Musk.