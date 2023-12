Terremoto in centro Italia | epicentro nella provincia di Terni

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)serata di oggi, 6 dicembre 2023, undi magnitudo 3.6 ha scosso la zona di, in Umbria. Il sisma, registrato dai sismografi alle 21.06, ha avuto il suo epiad Allerona,di. Inizialmente stimato tra 3.6 e 3.8, l’evento sismico è stato rilevato a una profondità di 11 km. L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha confermato la magnitudo e la localizzazione dell’epi. Ilè stato avvertito in diverse città umbre e toscane, tra cui Viterbo, Perugia,, Foligno, Grosseto, Arezzo, Civitavecchia, Siena e Castiglione in Teverina. Molti cittadini hanno riferito di aver sentito un forte boato seguito dal tremore del terreno, un fenomeno non ...