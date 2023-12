Terra Amara | anticipazioni al 16 dicembre | Gulten scopre che Umit è incinta di Demir

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)dall’11 al 16 novembre. Zuleyha riferisce adi aver scoperto chedi. Zuleyha riferisce adi aver scoperto chedi. Al ricevimento per la nuova fondazione creata a nome di Hunkar Yaman, si presenta anchecerca di mandarla via, ma la

Terra amara, puntata 9/12: Altun scopre che Umit aspetta un figlio da Yaman

Nella nuova puntata diche andrà in onda sabato 9 dicembre con un triplo appuntamento pomeridiano, Sermin scoprirà che Betul ha comprato per loro la casa accanto agli Yaman . Nel frattempo, Fikret cercherà ...

Gli ascolti di domenica 3 dicembre: chi ha vinto tra Lea-I nostri figli, Terra Amara e Che Tempo Che Fa Fanpage.it

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri. Rai 1 batte Canale 5 con “Lea”. Terra Amara piace, testa a testa tra R ilmessaggero.it

Terra amara, appuntamenti dall'11 al 15 dicembre: Demir fa rapire Umit per farla abortire

Nelle puntate di Terra amara in onda su Canale 5 dall'11 al 15 dicembre Demir sarà furibondo per la notizia della gravidanza della sua ex amante Umit, quindi la farà ricercare dai suoi uomini affinché ...

Terra amara, anticipazioni 4^ serie: Altun riceve un messaggio da Demir: 'Tornerò presto'

Dopo la sparizione nel nulla di Demir Yaman, Zuleyha riceverà un pacco con l'annello del marito e una nota che la rincuorerà ...