Calcio: Barcellona. Ter Stegen sotto i ferri, starà fuori almeno 2 mesi

Il portiere tedesco è da tempo sofferente alla schiena BARCELLONA (SPAGNA) - Marcsi arrende e per risolvere una volta per tutte i problemi alla schiena che lo affliggono si sottoporrà in settimana a un intervento chirurgico. Lo ha comunicato il Barcellona in una nota, ...

Ter Stegen sotto i ferri, chi al suo posto Il Barcellona ha deciso ItaSportPress

Il Barcellona perde i pezzi: Ter Stegen out due mesi Corriere dello Sport

Calcio: Barcellona, Ter Stegen si opera alla schiena, 'mi dà fastidio ma è la scelta corretta'

Barcellona, 6 dic. - (Adnkronos) - Il portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen ha annunciato di doversi operare alla schiena, per risolvere i problemi che lo affliggono da diverse settimana. "Dop ...

Il portiere tedesco è da tempo sofferente alla schiena BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Marc Ter Stegen si arrende e per risolvere una volta ...