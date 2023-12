Tentata rapina ad un pony pizza | condannato a un anno e mezzo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Romano di Lombardia. Aveva tentato di rubare lo scooter di unma il ragazzo aveva avuto la prontezza di togliere le chiavi e scappare in casa del cliente che doveva servire. L’uomo, I.A.O., 34 anni, nigeriano, si era molto arrabbiato, aveva sbattuto a terra lo scooter e lo aveva preso a calci, rimediando così un arresto per tentato furto e danneggiamento. Martedì 5 dicembre la sentenza in abbreviato: 1e 6 mesi con pena sospesa e una multa di 600 euro. I fatti risalgono al 15 ottobre scorso quando il, un 18enne della Bassa, si è fermato sotto casa di un cliente per consegnare delle pizze. Era sceso dalcon i cartoni in mano e aveva suonato il citofono ma, proprio in quel momento, il 34enne era salito sullo scooter e si apprestava a metterlo in moto per ...