Tenta una rapina con la pistola a salve | viene scoperto e picchiato 

Leggi su today

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ha fatto irruzione in una parafarmacia di Tivoli Terme, alle porte di Roma, con il volto coperto a unain mano, con l'intenzione di andare via con l'incasso. Unataavvenuta nella serata di ieri, martedì 5 dicembre e terminata nel peggiore dei modi per il malvivente. Il...