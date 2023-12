Tennis | Toni Nadal su Rafael | “Se sarà in salute potrà provare a vincere il Roland Garros”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Una delle novità più liete del 2024ticoil ritorno in campo di Rafa. Il maiorchino è lontano dai campi dalla scorsa edizione dell’Australian Open ein campo nel continente oceanico grazie al ranking protetto. Conoscendo il carattere del fenomeno spagnolo, non vorrà scendere in campo solo per un tour d’addio, ma per puntare alla vittoria. Possibilmente, al. Lo afferma lo zio, che in un’intervista concessa alla radio TMC Sport in una trasmissione condotta dall’ex giocatrice Marion Bartoli, mette subito il mirino sullo Slam francese: “Rafa si sta allenando con grande intensità, ogni giorno sempre di più. La cosa più importante è che possa giocare ancora una volta a Parigi. Il suo sogno è fare una buona stagione, giocare ad ...