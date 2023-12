Tennis | Jannik Sinner è il giocatore più migliorato tra gli attuali top-10 | il ranking parla chiaro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)ha concluso in maniera trionfale il 2023. La vittoria della Coppa Davis è stato il suggello di un’annata nella quale, da settembre in poi, il rendimento dell’altoatesino è salito in maniera importante. Non è un caso che siano arrivati le vittorie negli ATP500 di Pechino e di Vienna e il raggiungimento della Finale nel Master di fine anno a Torino, oltre alla Davis. Un percorso nel quale sono stati sfatati i tabù di Daniil Medvedev (battuto in tre circostanze), di Novak Djokovic (sconfitto due volte) e di Holger Rune (superato a Torino). Riscontri che hanno permesso adi salire in classifica generale fino al quarto posto mondiale e di concludere l’anno in questa maniera, cosa che non era mai accaduta con altriti italiani. Adriano Panatta, infatti, nel 1976 seppe spingersi sempre al n.4, ma ...