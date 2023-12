Tennis | Barazzutti | ' mancato invito Fitp a noi del ' 76? Si sono sempre comportati così' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Gli ex giocatori di Davis non vengono neanche invitati ad andare a vedere il Foro Italico, o invitati ad andare a vedere la Davis che si gioca a Bologna o a Malaga. Vengono completamente ignorati dalla: figuriamoci se la federazione invita gli ex giocatori, oppure quella squadra che ha vinto nel '76 la Coppa Davis. Evidentemente ritengono evidentemente il tennis italiano di loro proprietà, come se le pagine di storia del tennis italiano le avessero scritte loro, i presidenti, i consiglieri, i dirigenti e non gli atleti che in tutti questi anni hanno scritto pagine di storia". Commental'ex capitano di Davis Corrado, e uno dei quattro del '76, all'Adnkronos le parole di critica dell'ex compagno in quell'avventura Paolo Bertolucci per il...