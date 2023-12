Altre News in Rete:

Tennis: Australian Open. Wild card per la danese Wozniacki

La 33enne, tornata in campo ad agosto dopo lo stop del 2020, vinse lo Slam nel 2018 MELBOURNE (AUSTRALIA) - Caroline Wozniacki, vincitrice degliOpen nel 2018, ha ricevuto una wild card per lo Slam 'aussie', in programma suo veloce del Melbourne Park dal prossimo 14 gennaio. La 33enne tennista danese, ritiratasi in un primo momento ...

Former champion Wozniacki awarded one of the first wild cards for 2024 Australian Open

Former No. 1-ranked Caroline Wozniacki has been awarded one of the first wild cards for the 2024 Australian Open and is planning on bringing her two young children to the scene of her biggest Grand ...

