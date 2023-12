Tennis | Australian Open Almeno 10 azzurri nei tabelloni principali

Altre News in Rete:

... tra gli altri, Sinner, Musetti, Sonego e Paolini ROMA - Saranno almeno dieci - 5 uomini e 5 donne - i rappresentanti deltricolore al via nei tabelloni principali dell'Open, primo ...

Tennis: Australian Open, wild card per campionessa 2018 Wozniacki La Gazzetta dello Sport

Certi di un posto nel main draw, tra gli altri, Sinner, Musetti, Sonego e Paolini ROMA (ITALPRESS) - Saranno almeno dieci - 5 uomini e 5 donne - ...

Former champion Wozniacki awarded one of the first wild cards for 2024 Australian Open

Former No. 1-ranked Caroline Wozniacki has been awarded one of the first wild cards for the 2024 Australian Open, and is planning on bringing her two young children to the scene of her biggest Grand ...