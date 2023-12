Tecnologia CNC | come ha rivoluzionato l’industria

Leggi su wikitech

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Sebbene diversi settori industriali richiedano pezzi prodotti in serie per le loro esigenze produttive, alcune industrie beneficiano dellaCNC più di altre. La lavorazione a controllo numerico computerizzato (CNC) è un processo che crea pezzi complessi, precisi e personalizzati che possono essere utilizzati in qualsiasi modo. Inoltre, questi pezzi sono identici tra loro, sia che il macchinario ne crei due o duemila.hanno fatto le macchine CNC a rivoluzionareL’influenza dellaCNC non può essere sottolineata a sufficienza quando si parla di precisione e coerenza nella produzione. Una delle sfide fondamentali della produzione tradizionale era la variabilità della qualità e dell’accuratezza ...