Teatro | in scena al Tram “Pensiero elettrico” | un viaggio nella mente sulle tracce di Jim Morrison

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ispirato a testi vari di Jim, debutta alvenerdì 8 dicembre “”, scritto da Francesco Lonano (che ne è anche regista) e Francesco Tozzi, con Valerio Lombardi e Livia Bertè. Attraverso un Limbo surrealistico, dove una donna e un uomo vivono una realtà superiore, fatta da irrazionalità e di sogno, parte unalla ricerca degli aspetti più profondi della psiche umana. Un’unica entità, l’essere umano, diviso in due aspetti: quello femminile, spirituale che cerca un dialogo con un Dio non proclamato e identificato ma semplicecercato come identità superiore e posto al pari livello, e quello maschile, concreto alla realtà del contesto che ci circonda e alla società che evolve nel tempo. Un percorso di analisi costruito sul ...

