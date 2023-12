Taylor Swift | Time la incorona persona dell’anno VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pubblicato il 6 Dicembre, 2023batte Vladimir Putin e diventa ladiper il 2023. Lo ha annunciato il magazine americano su X citando il commento della 33enne pop star che ha detto che “questo è il momento più felice e di maggior orgoglio che abbia mai vissuto”. In 96 anni che la rivista nomina la– cantante, attrice, regista, produttrice – è la prima artista che riceve da sola il riconoscimento: nel 2005 era andato al frontman degli U2 Bono come parte di un gruppo di filantropi, The Good Samaritans. Lo scorso anno laera Volodymyr Zelensky. E quest’anno, per opposizione, tra i candidati figurava appunto il presidente russo, ...