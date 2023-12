Taylor Swift for president Luce scintillante in tempi bui | con l' ombra lunga di Trump

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Neanche Elvis o Dylan erano stati scelti come persona dell'anno dalla rivista Time. È la ciliegina su un 2023 strepitoso da cantante e da regina del soft power, capace perfino di convincere migliaia di fan a registrarsi per votare alle presidenziali. Ormai è diventata un tema da politologi: per un soccorso decisivo a Biden, secondo i più audaci perfino per governare