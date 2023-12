Taylor Swift è stata eletta Person of the Year dal Time | perché tutti sono vittime del “Taylor effect”?

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneè statea dell’Anno 2023 dels: la cantante è una dellee più influenti dell’anno grazie alla sua musica e alla suaalità sempre in prima linea per questioni sociali. In pochissimi anni si è distinta per la sua bravura sia artistica che a livello di fidelizzazione del suo pubblico che letteralmente farebbe carte false per partecipare ad un suo concerto. L’epico tour di retrospettiva della sua carriera- l’Eras Tour- che quest’anno ha tenuto ...