Taylor Swift è la persona dell’anno per il 2023 | supera anche Putin

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Èlaper ilsecondo il Time. Ad annunciarlo, ovviamente è stata la stessa rivista che per la prima volta mette in cima al podio unggio che appartiene al mondo dell’entertainment. La pop star ha lasciato indietro nomi altisonanti quali Vladimir, Xi Jinping e perfino Barbie: “Scegliere la, qualcuno che rappresenti gli otto miliardi di persone del pianeta, non è compito facile, soprattutto in questo momento. Abbiamo scelto la gioia, qualcuno che nelha portato la luce nel mondo”, ha sottolineato il direttore del Time, Sam Jacobs.(@13) is TIME's ...