Tajani e l’imbarazzo per le sparate anti-Ue di Salvini | «Pd | Iv e M5s turbati? Eppure al governo con la Lega ci sono stati anche loro» – Il video

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Quanto costerà alle casse pubbliche il protocollo siglato con Tirana per la realizzazione di centri per migrsul territorio albanese? Secondo alcuni organi di stampa, la cifra dell’operazione potrebbe lievitare fino a 200 milioni di euro. Una voce di spesa notevole e che ha portato il Movimento 5 stelle a interrogare Matteo Piantedosi sul tema. «Lo stanziamento è di certo inferiore a quanto emerso su alcuni organi di stampa. La puntualizzazione delle risorse è in corso nelle strutture ministeriali, ma vanno viste come investimenti nella gestione delle politiche migratorie. Ci saranno poi compensazioni per i costi che gravano sul sistema d’accoglienza a causa dei massicci arrivi di migr», ha risposto il ministro dell’Interno, durante il question time. Parlando ai deputati presenti in Aula, poi, il titolare del Viminale ha rivendicato il ...