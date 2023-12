(Di mercoledì 6 dicembre 2023) È la sentenza shock della Corte suprema di Basilea, che ha ridotto la condanna per un uomo che, nel febbraio 2020, ha violentato una donna di 33 anni

La violenza sessuale 'è durata solo 11 minuti': sconto di pena per lo stupratore

Il tribunale federale di Losanna, in, ha confermato che è in linea con il diritto elvetico ammettere una riduzione degli anni di carcere comminati a un uomo colpevole di aver violentato una donna per 'una breve ...

Svizzera, sconto di pena perché lo stupro è stato «breve» Vanity Fair Italia

Svizzera, lo stupro è stato “breve” Ok allo sconto di pena Sky Tg24

Svizzera: condannato per stupro ottiene uno sconto di pena perché “è durato solo 11 minuti”

“Tenere in considerazione la durata relativamente breve di un’aggressione sessuale nel fissare una condanna è conforme al diritto ...

