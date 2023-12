Altre News in Rete:

Surfa sulla piscina e si lancia da un grattacielo di 77 piani

Il 43enne atleta Red Bull, l'americano Brian Grubb, è partito dallo skybridge dell'Address Beach Resort di Dubai percorrendo 94 metri attraverso la piscina a sfioro sul tetto a 294 metri di altezza. ...

Surfa sulla piscina e si lancia da un grattacielo di 77 piani La Gazzetta dello Sport

L'impresa strabiliante: surfa sulla piscina sul tetto del grattacielo e si lancia nel vuoto da 77 piani Corriere TV

L’impresa strabiliante: surfa sulla piscina sul tetto del grattacielo e si lancia nel vuoto da 77 piani

Brian Grubb è andato a Dubai e ha combinato il wakeskating e il base jumping grazie a un drone personalizzato ...

I rischi dei periodi di God-run secondo Adrian Mateos

Se c'è un pokerista in rush in questa fine 2023, risponde al nome di Adrian Mateos. Lo spagnolo più vincente di sempre sta vivendo dei mesi con la run in poppa. Dopo aver dovuto rinunciare all'EPT Bar ...