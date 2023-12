SuperTennis Awards 2023 | Paolo Bertolucci | “Peccato non aver invitato la squadra del ’76”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Durante inon sono ovviamente mancate le celebrazioni per il recente trionfo in Coppa Davis dellaitaliana capitanata da Filippo Volandri. Un’occasione importante per festeggiare la storica impresa di Jannik Sinner e compagni, capaci di riportare l’Insalatiera in Italia per la prima volta dopo l’unico precedente datato 1976. Delladi Santiago presente solo il capitano Nicola Pietrangeli, peraltro già sul posto a Malaga in occasione della cerimonia di premiazione di dieci giorni fa. Sui social però fanno rumore le parole di, storica voce del tennis su Sky ma soprattutto membro delladel 1976. Un messaggio indirizzato direttamente ai vertici federali: “Credo che la FITP avrebbe dimostrato ...