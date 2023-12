Sulla Cina il governo si dimostra coerente Parla Terzi FdI

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’uscita dell’Italia dal memorandum d’intesaBelt and Road Initiative “è un passo atteso da tempo”. A spiegarlo a Formiche.net è il senatore Giuliodi Sant’Agata, presidente della commissione Politiche dell’Unione europea e responsabile rapporti diplomatici di Fratelli d’Italia. C’era una visione che “andava corretta”, quella che portò ilgialloverde di Giuseppe Conte a siglare l’intesacosiddetta Via della Seta nel marzo 2019, “anche alla luce dei nostri impegni europei”, continua. Intervistato prima delle elezioni del settembre dell’anno scorso, l’ex ministro degli Esteri diceva a Formiche.net: “Non voglio neanche prendere in considerazione che al momento della scadenza non ci sia una revisione approfondita e una stretta consultazione con i partner europei ed atlantici, al fine di ...