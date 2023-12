Su Delmastro è gogna continua | il Pd si indigna per l’espressione “spezzare le reni” Vogliono il bavaglio

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La coppia Fratoianni-Bonelli è fantastica. Il primo chiede le dimissioni ora di questo ora di quello. Ha l’elenco dei ministri attaccato sul pc e di volta in volta lancia la sua freccia avvelenata. L’altro, Bonelli, una volta a settimana si fa un giretto in Procura per depositare denunce. Intanto dentro il partito si scatena una bagarre per le accuse della ex portavoce Eleonora Evi. I Verdi – ha detto – sono un partito patriarcale. Il che, dopo il caso Soumahoro, dovrebbe indurre la strana coppia Fratoianni-Bonelli a fare un po’ di silenzio. Fratoianni e Bonelli corrono sempre dietro al Pd Invece sono rumorosi, e se vogliamo anche un po’ petulanti, nel correre dietro al Pd ogni volta che c’è da attaccare un esponente del governo. Al Nazareno hanno infatti montato un nuovo caso contro Delamstro. Hanno chiesto il ritiro della delega al sottosegretario di FdI perché ha usato ...