Striscia La Notizia | stasera il tapiro d’oro ad Ambra Angiolini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Questa sera alain onda su Canale 5, ore 20.35 Valerio Staffelli consegna ilad, l’unico giudice non ancora “attapirato” dal tg satirico e che avrebbe, secondo alcune voci, subìto alcune minacce da Morgan.iladMinacce che sarebbero costate il posto di giudice a Marco Castoldi. Intercettata dall’inviato diLa, Valerio Staffelli anchecome già fatto nello scorso servizio da Morgan, smentisce le voci: “Nessuna minaccia, non so cosa sia accaduto dietro le quinte“, dichiara. E aggiunge: “Con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano ...