Stress e alimentazione sbagliata influiscono sulla salute dei capelli

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Isono i migliori alleati della nostra bellezza, e anche se non sono così importanti come la pelle, non dovrebbero essere trascurati. In autunno, la caduta deipuò facilmente aumentare senza che ci accorgiamo dei segnali in arrivo. La forfora e l’eccesso di sebo sono spesso tra le cause principali della caduta. Vanno quindi attentamente monitorati per evitare lesioni, problemi dio anche l’impatto sull’umore esicurezza di sé. Il primo passo per prevenire la caduta e mantenere ladei nostriè effettuare un controllo da uno specialista. Oltre a offrire una diagnosi accurata, è anche importante identificare i prodotti giusti per la cura deiche possono ridurre la secchezza o l’eccesso di sebo, e possono supportare la ...