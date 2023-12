Stop Cantieri sull' A14 per l' Immacolata | Strade Chiuse e Deviazioni nel Weekend

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pescara - In occasione delle festività dell', la situazione viaria subisce significative modifiche con chiusure e. A causa del cedimento nella galleria San Silvestro tra Pescara e Francavilla, l'A14 è temporaneamente deviataa Statale 16 fino al termine dei lavori nella galleria, seguiti dalla fase di ristrutturazione. Lecoinvolte nelle modifiche includono la Strada Provinciale 36 all'Aquila, chiusa in direzione Monticchio Fossa fino alla fine dell'anno, e la Statale 656 con rallentamenti al viadotto San Martino a Chieti, dovuti a lavori dell'Anas. Il traffico su questa strada è limitato per i veicoli fino a 7,5 tonnellate e il cantiere proseguirà fino a maggio 2024. Per quanto riguarda l'A14, Autoper l'Italia informa che isaranno ...